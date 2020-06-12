İzmir'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
12.06.2020 07:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 07:47

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik botta mahsur kalan düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine hareke geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 göçmeni kurtardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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