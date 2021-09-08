İzmir'de 400 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
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İzmir'de 400 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 400 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de son bir haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 7 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir'de son bir haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 7 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında önceden belirlenen adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 20 litre sahte içki, 507 litre etil alkol, 252 paket kaçak sigara, 328 adet kaçak puro, 1 litre içki aroması, 2 kilogram pipo tütünü, 94 adet sikke ve tarihi eser, 38 bin 826 adet hap ve ilaç ile bin 19 adet muhtelif emtia ürünü ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 400 bin lira olduğu öğrenilirken, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - İZMİR

İzmir'de 400 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İzmir'de 400 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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