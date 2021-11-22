İzmir'de '40'ıncı Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı'

İZMİR (DHA) - 'TÜRKİYE-AB Karma İstişare Komitesi'nin (KİK) 40'ıncı toplantısı, İzmir'de yapıldı. Türkiye ve AB arasındaki iş birliğine ilişkin birçok konunun değerlendirildiği toplantıda, iklim krizi ve 'Yeşil Anlaşma' konuları temel gündem maddeleri arasında yer aldı. Tam üyelik sürecinin beklemeye alınmasının demotivasyon yarattığını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye uzaklaşmıyor ancak bazı üye ülkelerin davranışları sebebiyle itiliyor" dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise "Türkiye'de geçtiğimiz iki sene içinde insan hakları ihlallerinin artması bizim için endişe verici bir durum" diye konuştu.

Toplantı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye tarafı Eş Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Üyesi ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi AB tarafı Eş Başkanı Peter Clever, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Dimitris Dimitriadis, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Avrupa Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski'nin açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantıya İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de katıldı.

Toplantıya elektronik olarak bağlanan Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski de "Türkiye için önemli meselelerden bir tanesi; yargının bağımsız çalışmasını sağlamak. Türkiye'deki sivil toplum baskıyla karşılaşıyor. Toplumsal haklar, sosyal haklar, medeni hakları tamamlayan haklar olmak durumundadır. Türkiye'nin Erasmus gibi programlara katılması bu zamana kadar son derece faydalı oldu. Komisyon önümüzdeki yıllarda bu konudaki iş birliğini arttırmayı planlıyor. Yeşil Anlaşma çok önemli. İklim değişimi hem Avrupa'yı hem de dünyayı tehdit ediyor. İklim değişimi bizim için hem bir değişim hem de yeni ekonomik modeli oluşturma yönünde fırsattır. Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış durumda. Bu oyunu değiştiren önemli bir faktördür. Türkiye Paris Anlaşması'na uyacak bütün kapasiteye sahip. Yeşil Anlaşma çerçevesinde aynı hizaya gelmek bizim için çok önemli" diye konuştu.