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İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de jandarmanın düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de jandarmanın düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde 3 aşamalı uygulama gerçekleştirdi.

262 noktada, 171 tim ve 507 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 6 bin 481 kişi sorgulandı. 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, uygulamada 451 umuma açık yer ile 219 metruk bina kontrol edildi.

Öte yandan, 22 yabancı uyrukluya da "İkamet ilini izinsiz terk etme" suçu nedeniyle 263 bin 700 lira ceza kesildi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir, Güncel, Haber

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