İzmir'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
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İzmir'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

İzmir'de 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
31.07.2020 00:43 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:42

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 yaşındaki kızını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evlerinde E.T. (36), kızı N.T'ye tabancayla ateş açtı.

E.T, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.T. ve küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Babayla kızının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

E.T'nin yüzbaşı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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