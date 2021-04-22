İzmir'de 4 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında öldü

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'ndeki müstakil bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Binaya giren sağlık ekipleri, yangın esnasında evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün yaşamını yitirildiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı