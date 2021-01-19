İzmir'de 4 otomobile çarpan cipin sürücüsü kaçtı
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İzmir'de 4 otomobile çarpan cipin sürücüsü kaçtı

19.01.2021 06:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 06:58
İzmir'de 4 otomobile çarpan cipin sürücüsü kaçtı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir cipin sürücüsü, 4 otomobile çarptıktan sonra kaçtı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir cipin sürücüsü, 4 otomobile çarptıktan sonra kaçtı.

Nazım Hikmet Ran Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktıktan sonra park halindeki 4 otomobile çarptı.

Olayı gören çevredekiler, cipte bulunan 3 kişinin kazanın ardından kaçtığını belirtti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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