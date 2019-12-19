İzmir'de 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

19.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:13

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evin 4. katından aşağı düşen 2 yaşındaki Helin Uztemur feci şekilde can verdi.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesindeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre anne, büyük çocuğunu lavaboya götürdü. Odada yalnız kalan 2 yaşındaki Helin Uztemur, bu sırada aşağı bakmak için penceredeki sinekliğe dayandı. Sinekliğin yerinden çıkmasıyla birlikte minik Helin, 4. kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Düştüğü yerde kalbi duran 2 yaşındaki çocuğa ilk müdahale apartmanda bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Yeniden kalbi çalıştırılan Helin Uztemur, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Küçük Helin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Helin'in düştüğü yere gelen polis ve olay yeri inceleme ekibi, bölgede inceleme yaptı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA