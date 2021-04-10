İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı
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İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı İzmir'in Konak ilçesinde, atıl durumda bulunan 4 katlı tarihi binanın son katında yangın çıktı.

İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, atıl durumda bulunan 4 katlı tarihi binanın son katında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı tarihi binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın 4'üncü katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince son katı ve çatısı alevlere teslim olan binaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, atıl durumda olan tarihi binanın daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangınla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı
İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı
İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı
İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı
İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı
İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı
İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı
İzmir'de 4 katlı tarihi bina alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 23:19:06. #1.14#
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