İzmir'de 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
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İzmir'de 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

İzmir'de 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın
29.06.2020 23:06 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:09

İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 206/6. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın çatı kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan yoğun çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması ise yüreklere su serpti. Çatı katında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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