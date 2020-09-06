İzmir'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Bayındır ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sadıkpaşa Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bulunan öğretmenevi karşısındaki binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir süre sonra diğer katlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, binadaki 2 yaşındaki Deniz Kaykaç ile annesi Nevin Kaykaç'ı tahliye etti. Ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişinin dumandan etkilendiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Plastik saksıların bulunduğu bodrumda başlayan yangında, bina önündeki iki otomobil de hasar gördü.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA