İzmir'de "4. İtalyan Mutfağı Haftası" tanıtım toplantısı yapıldı

11.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:18

İzmir'de düzenlenecek "4. İtalyan Mutfağı Haftası"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, "18-24 Kasım Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenecek etkinliğin lansmanında, Akdeniz yemek kültürü ile diyetini, İtalya ve Türkiye olarak desteklemek istediklerini söyledi.

İtalyan ve Türk mutfakları arasındaki yakınlığa değinen Giorgio, Akdeniz diyetinin, sağlıklı yaşam tarzı ve dengeli beslenmenin yanı sıra sosyal birlikteliğe imkan tanıdığına da dikkati çekti.

Giorgio, etkinlikler kapsamında bir İtalyan restoranında, ölümünün 500. yılı dolayısıyla Leonardo da Vinci'nin damak zevkinin de anlatılacağını kaydetti.

"4. İtalyan Mutfağı Haftası"nın ana temasının gıda eğitimi ve tat kültürü olduğunu belirten Giorgio, bölge mutfakları, gıda ve şarap kültürü üzerine de etkinlikler düzenleneceğini aktardı.

Konuşmanın ardından etkinliklere ilişkin tanıtım filmi izletildi.

Kaynak: AA