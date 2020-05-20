İzmir'de 4 gün süren kısıtlamada kurallara uymayan 2 bin 333 kişiye 4 milyon 713 bin 772 lira ceza
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İzmir'de 4 gün süren kısıtlamada kurallara uymayan 2 bin 333 kişiye 4 milyon 713 bin 772 lira ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira para cezası uygulandı.

İzmir'de 4 gün süren kısıtlamada kurallara uymayan 2 bin 333 kişiye 4 milyon 713 bin 772 lira ceza
20.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:51

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor. Alınan bilgiye göre cuma gece yarısından bugün saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 11 kişiye adli işlem, 2 bin 322 kişiye idari işlem olmak üzere, toplam 2 bin 333 kişiye 4 milyon 713 bin 772 lira para cezası uygulandı.

Önümüzdeki cuma gecesinden itibaren, hafta sonunu ve bayramı da kapsayan 4 günlük kısıtlama, bu sefer 81 ilde uygulanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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