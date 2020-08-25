İzmir'de 4 bin 250 litre kaçak içki ele geçirildi
İzmir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 250 litre kaçak içki ele geçirildi.
25.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:26
İzmir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 250 litre kaçak içki ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlere satılmak üzere kaçak şarap imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Selçuk ilçesine bağlı Barutçu Mahallesi'nde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 bin 250 litre kaçak şarap ele geçirdi.
Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA