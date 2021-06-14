İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ilişkin gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK üyesi şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ilişkin gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK üyesi şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran'da Buca Koop. Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 4 ayrı noktada meydana gelen yangınların, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü ve bölgede terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Orman Muhafaza Müdürlüğü ve Buca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu zanlı D.A'nın (37) olay yerine yakın bir noktada yakalandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikat sonucunda, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Erdoğan: 'PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz.'
Erdoğan: "PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Özhaseki
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Hande Erçel Funda Eryiğit
Spor Fatih Terim Merih Demiral Roland Garros Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 20:54:16. #1.14#

title