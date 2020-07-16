İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA