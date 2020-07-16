İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde depremİZMİR'in Urla ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:53
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
İZMİR'in Urla ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; merkez üssü İzmir'in Urla ilçesinde, saat 21.09'da, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.00 kilometre altında meydana geldi.
Kaynak: DHA