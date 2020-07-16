İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
16.07.2020 21:26 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:30
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA