İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı şok
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İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı şok

04.11.2020 00:18 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:23
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde artçı şok

İZMİR'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı şok, cuma gününden itibaren beşik gibi sallanan bölgede endişe yarattı.

İZMİR'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki artçı şok, cuma gününden itibaren beşik gibi sallanan bölgede endişe yarattı.

İzmir'in Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı şoklarla bölge beşik gibi sallanıyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 23.35'te merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Uzmanların artçı şokların devam edeceği uyarısında bulunmasına rağmen sarsıntı, bölgede endişe yarattı.

Haber:  Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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