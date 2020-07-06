İzmir'de 390 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kiraz, Selçuk, Beydağ ve Bayındır ilçelerinde 390 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
06.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:46
Kiraz, Selçuk, Beydağ ve Bayındır ilçelerinde 390 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz, Selçuk, Beydağ ve Bayındır ilçeleri ormanlık alanlarında kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine söz konusu bölgelerde çalışma başlattı.
Operasyonlarda 390 kök Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA