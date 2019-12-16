İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

16.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:52

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey İpekkum mevkisinde şüphe üzerine üç aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı, bir şişme botla bir motora el konuldu.



Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla İ.A, H.B, E.B, E.L.Ç, E.Ç. ve B.S. gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA