İzmir'de 388 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve tekne içerisinde mahsur kalan 388 sığınmacı kurtarıldı, 2 kişi organizatör olduğu iddiasıyla yakalandı.