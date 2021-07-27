İzmir'de 388 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de 388 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de 388 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve tekne içerisinde mahsur kalan 388 sığınmacı kurtarıldı, 2 kişi organizatör olduğu iddiasıyla yakalandı.

İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve tekne içerisinde mahsur kalan 388 sığınmacı kurtarıldı, 2 kişi organizatör olduğu iddiasıyla yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 78 sığınmacıyı kurtardı.

Ekiplerce, 18-21 Temmuz tarihleri arasında Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen toplam 217 sığınmacı kurtarılırken, 2 şüpheli yaşa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla yakalandı.

22 Temmuz tarihinde de Foça ilçesi açıklarında geri itilen 26 sığınmacı karaya çıkarıldı. Çeşme ilçesinde yelkenli teknenin içinde mahsur kalarak yardım isteyen 67 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Kurtarılan toplam 388 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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