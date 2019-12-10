İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

10.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:52

İzmir'de deniz kıyısındaki bir ormanlık alanda 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesindeki Yağcılar Mahallesi Çamur Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptıkları değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Kara yoluyla ulaşımın olmadığı bölgeye Sahil Güvenlik botuyla giden ekipler, 35'i Afganistan, 3'ü Kongo uyruklu olmak üzere 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA