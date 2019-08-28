İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

28.08.2019 23:24

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan lastik botta aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu 37'si Suriye biri Filistin uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA