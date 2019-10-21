21.10.2019 10:53

İzmir'de 378 göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 378 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Uçağı ekibince geçen cuma günü yapılan devriye görevinde, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında bir lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibince durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 10'u erkek, 6'sı kadın ve 9'u çocuk olan toplam 25 göçmen yakalandı. Geçen cumartesi günü ise Sahil Güvenlik Botu ekibi aynı bölgede, bir lastik botu tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde 46'sı Suriye ve 9'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 16 kadın ve 27'si çocuk olan bu grupta kıyıya getirildi. Geçen cumartesi günü Seferihisar'da kaçak geçiş olduğunu öğrenen ekipler, Teke Burnu açıklarında saat 00.45'te tespit ederek durdurduğu lastik botta 22'si Kongo, 11'i Irak, 6'sı Güney Afrika Cumhuriyeti, 4'ü İran, 4'ü Senegal, 2'si Togo, 2'si Mali, 1'i Liberya, 1 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Nijerya ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen yakalandı. Yakalananların 24'ünün erkek, 14'ünün kadın ve 17'sinin çocuk olduğu belirtildi. Aynı gün Foça'nın Aslan Burnu açıklarında, saat 02.00'de bir lastik bot durduruldu. Tamamı Afganistan uyruklu 12'si erkek, 11'i kadın ve 15'i çocuk olan toplam 38 göçmen yakalandı. Çeşme'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Uçağı ile Sahil Güvenlik Botu ekipleri, 5 ayrı yasa dışı geçiş tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 124'ü Afganistan, 45'i Suriye ve 36'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 205 göçmen yakalandı. 91'i erkek, 48'i kadın ve 66'sı çocuk olan bir grup da kıyıya getirildi. 4 ayrı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 378 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA