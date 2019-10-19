İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.

19.10.2019 12:27
İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.


İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 yabancı uyruklu, deniz polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre; Karaburun sahilinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenler gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenlerin yurt dışına lastik botlarla kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.


Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.