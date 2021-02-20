İzmir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı
20.02.2021 06:58 | Son Güncelleme: 20.02.2021 07:02
İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK