İzmir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

20.02.2021 06:58 | Son Güncelleme: 20.02.2021 07:02
İzmir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir
İzmir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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