İzmir'de 36 göçmen kurtarıldı
İZMİR'de, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
24.06.2020 07:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:07
İZMİR'de, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında, 2 can salında düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirtildi.
Kaynak: DHA