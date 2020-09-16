İzmir'de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
İzmir'de bir otomobilde 350 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
16.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:13
İzmir'de bir otomobilde 350 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuk ilçesine kaçak nargile tütünü sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, plakası belirtilmeyen otomobili, Menderes ilçesi Ahmetbeyli-Selçuk kara yolunda durdurdu. Araçtaki aramada, 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA