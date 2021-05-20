İzmir'de 35 FETÖ şüphelisine gözaltı; akrabalarından da gizleniyorlarmış (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 35 FETÖ şüphelisine gözaltı; akrabalarından da gizleniyorlarmış (2)

İzmir'de 35 FETÖ şüphelisine gözaltı; akrabalarından da gizleniyorlarmış (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDALARMIŞİzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen 'gaybubet evleri'nde yakalanan 35 şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDALARMIŞ

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen 'gaybubet evleri'nde yakalanan 35 şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Adreslerde ele geçirilen dolar ve euro birimindeki paraların da Yunanistan'a geçmek için kullanılacağı belirlendi.Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde.
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde.
Vali Köşger, İzmir'de meydana gelen depremlere ilişkin kendilerine olumsuz ihbar ulaşmadığını bildirdi
Vali Köşger, İzmir'de meydana gelen depremlere ilişkin kendilerine olumsuz ihbar ulaşmadığını bildirdi
Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Ali Babacan Abdullah Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ben Affleck Deniz Çakır Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 35 FETÖ şüphelisine gözaltı; akrabalarından da gizleniyorlarmış (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 12:36:48. #1.16#

title