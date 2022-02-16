İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Ali Korkmaz - Güncel
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İzmir'in Çeşme ilçesinde illegal yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde illegal yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında hareketli lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Ali Korkmaz - Güncel