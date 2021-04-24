İzmir'de 35 bin sentetik hap ele geçirildi

İZMİR'de, polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 35 bin sentetik hap ele geçirildi.

İZMİR'de, polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 35 bin sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Bornova'daki adreslerde uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere dün operasyon düzenleyen ekipler, 35 bin sentetik hap ele geçirdi. Baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN