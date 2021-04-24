İzmir'de 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi
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İzmir'de 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir'de 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Buca ve Bornova ilçelerinde yapılan çalışmalarda toplam 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüphelinin ekipler tarafından gözaltına alındığı bildirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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