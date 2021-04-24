İzmir'de 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.