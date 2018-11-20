İzmir'de 342 İzban Çalışanı Greve Gidiyor

İZBAN'da 342 çalışan, İZBAN yöneticileriyle Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası'nın toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşamaması üzerine 10 Aralık 2018 tarihinde greve gidiyor. İzmir Banliyo Sistemlerinde (İZBAN) yeni bir grev krizi yaşanıyor. İZBAN yöneticileriyle Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşme görüşmelerinde herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Sendika ise geçtiğimiz günlerde İZBAN istasyonlarına ve genel müdürlük binasına grev kararını asmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Demiryol-İş Sendikası flaş bir karar verdi. Alınan karara göre İZBAN'daki 342 çalışanın 10 Aralık 2018 tarihinde greve gideceği belirtildi. 342 çalışandan ise 144'ünün makinist olduğu ve o gün seferlerin yapılamayacağı açıklandı.

İZBAN'DA HER GÜN BİNLERCE KİŞİ YOLCULUK YAPIYOR Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz da, 10 Aralık itibariyle greve gideceklerini doğruladı. Öte yandan İZBAN'da; makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olmak üzere toplamda 342 işçiyi yakından ilgilendiren görüşmelerde şimdiye kadar 63 maddelik taslağın 24 maddesinde uzlaşmaya varılamadığı belirtildi. Demiryol-İş Sendikası'nın yüzde 27'lik zam talebine karşı İZBAN yönetiminin bu talebe pek sıcak bakmadığı öğrenildi. İZBAN İzmir'de şehir içi ulaşımın yükünü çekiyor. Aliağa-Selçuk arasındaki 136 kilometrelik banliyö hattında her gün binlerce kişi yolculuk yapıyor.

(İHA)