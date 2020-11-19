İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı

19.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 20:08
İzmir'de 34 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen bottaki 34 kişi kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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