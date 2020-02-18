İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 33 kaçak göçmen yakalandı.

18.02.2020 06:29 | Son Güncelleme: 18.02.2020 06:29
İzmir'de 33 kaçak göçmen yakalandı
İZMİR'in ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla adalarına gitmeye çalışan 33 kaçak göçmen yakalandı.

ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında, bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler,  işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 


- İzmir
Kaynak: DHA
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