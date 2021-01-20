İzmir'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı

20.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:43
İzmir'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sabah saat 08.55 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler,  Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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