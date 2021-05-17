İzmir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün öğle saatlerinde Seferihisar açıklarında görevli sahil güvenlik uçağı tarafından can salları içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldığı tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmeni kurtardı.


İzmir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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