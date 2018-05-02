İzmir'de 316 Göçmen Yakalandı
İZMİR'de jandarmanın son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 316 göçmen yakalandı.
İZMİR'de jandarmanın son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 316 göçmen yakalandı. Göçmenler üzerinden insan tacirliği yapan 5 şüpheli de tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışması kapsamında son bir haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda 316 göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında 5 organizatör de gözaltına alınırken, 2 otomobil, 1 minibüs ile 35 can yeleği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu çoğunluğu Suriye uyruklu göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- İzmir