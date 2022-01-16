İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 313 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu'na operasyon düzenledi.

Operasyonda 115'i Afganistan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen, biri Filistin ve biri İran uyruklu 313 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.