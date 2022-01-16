313 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

313 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde 313 düzensiz göçmen yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 313 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu'na operasyon düzenledi.

Operasyonda 115'i Afganistan, 112'si Bangladeş, 45'i Somali, 21'i Suriye, 11'i Eritre, 5'i Pakistan, 2'si Yemen, biri Filistin ve biri İran uyruklu 313 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

313 düzensiz göçmen yakalandı

313 düzensiz göçmen yakalandı

313 düzensiz göçmen yakalandı

313 düzensiz göçmen yakalandı

313 düzensiz göçmen yakalandı

313 düzensiz göçmen yakalandı

313 düzensiz göçmen yakalandı

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İzmir'in Urla ilçesinde 313 düzensiz göçmen yakalandı.

title