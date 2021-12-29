İzmir'de 31 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı - Haberler
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İzmir'de 31 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı

İzmir'de 31 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilo esrar ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilo esrar ele geçirildi.

Tire Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla Tire merkezli olmak üzere Ödemiş, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 37 ev ve iş yerine yapılan baskınlarda 31 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile tabancalara ait 600 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda İ.K, gözaltına alındı.

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

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