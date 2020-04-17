İzmir'de 301 uyuşturucu hap ele geçirildi İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 301 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 301 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir süredir takip ettikleri M.K. ve G.B'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 301 uyuşturucu hap ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA