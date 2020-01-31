İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

31.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 01:35
İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz salı günü saat 20.54'te, Dikili'nin Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki Somali uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.


Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler