İzmir'de 30 göçmen kurtarıldı İZMİR'in Menderes ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesi Özdere açıklarında 2 lastik botta göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu, toplam 30 göçmeni alarak karaya çıkardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

Kaynak: DHA