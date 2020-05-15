İzmir'de 30 göçmen kurtarıldı
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İzmir'de 30 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 30 göçmen kurtarıldıİZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de 30 göçmen kurtarıldı
15.05.2020 05:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 05:31

İzmir'de 30 göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesine bağlı Özdere açıklarında 2 lastik bot olduğu ve botlarda göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu toplam 30 göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildi. Harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde mahsur kalan göçmenleri kurtararak karaya çıkarttı.

İzmir'de 30 göçmen kurtarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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