İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

11.02.2020 01:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 01:52
İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 8 Kongo, 7 Gine, 5 Suriye, 4 Orta Afrika Cumhuriyeti, 3 Somali, 1 Filistin, 1 Senegal ve 1 Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardıdan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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