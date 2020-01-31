İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

31.01.2020 00:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 01:00
İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

ekipleri, Madra Çayı açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan lastik botta, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu Somali uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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