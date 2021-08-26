İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programlarının detayları belli olurken, bayram kent genelinde coşkuyla kutlanacak.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programlarının detayları belli olurken, bayram kent genelinde coşkuyla kutlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutluyor. Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah 09.30'da çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak program, 10.15'te İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in makamında kutlamaları kabul etmesi ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamamalar ise saat 10.45'te başlayacak. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizonu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törene katılan İzmirlilerin bayramını kutlayacak. İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 11.15'te geçit töreni başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstü açık üç tur otobüsü de bando eşliğinde 30 Ağustos coşkusunu kente yayacak.

Kültürpark'ta "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal" sergisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin İş Bankası ve İş Sanat iş birliği ile düzenlediği "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi", saat 18.00'de Kültürpark Atlas Pavyonu'nda açılacak. Sergi ulusun verdiği bağımsızlık mücadelesinin tüm boyutlarını bine yakın özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla anlatıyor. İzmirlilerin hafızalarında derin izler bırakacak sergi, 30 Ağustos 2021 ile 9 Eylül 2022 tarihleri arasında her gün 11.00-20.30 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ateşi dans gösterisi büyüleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Nebil Özgentürk'ün belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi dans gösterisi İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda başlayacak gösteri ücretsiz olacak.

30 Ağustos kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da vereceği konserle İzmirlileri coşturacak. Büyükşehir Bandosu saat 20.00 ile 21.00 arasında Karşıyaka Demokrasi Anıtı'nda olacak. Yine gün batımı konserleri kapsamında saat 20.00'de Alsancak Vapur İskelesi'nde İzmir Big Band, çim konserleri kapsamında ise 21.00'de Bornova Aşık Veysel Alanı'nda Grup Vibrato konser verecek. 28 Ağustos'ta saat 20.00'de Bostanlı Seyir Terası'nda Grup Lütfi Tuna, saat 21.00'de Buca Hasanağa Bahçesi'nde Elif İdiz, 29 Ağustos'ta ise saat 20.00'de Karantina Meydanı'nda İzmir Express Orkestrası, saat 21.00'de Konak Çim Alan'da Otoman Express VIP konserleri İzmirlilere erken bayram coşkusu yaşatacak. - İZMİR

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Mesut Akusta Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:56:40. #1.16#

title