İzmir'de 3 yıldır aranan firariyi sosyal medyada sahte isimle yaptığı paylaşımları ele verdi
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İzmir'de 3 yıldır aranan firariyi sosyal medyada sahte isimle yaptığı paylaşımları ele verdi

23.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:27
İzmir'de 3 yıldır aranan firariyi sosyal medyada sahte isimle yaptığı paylaşımları ele verdi

İzmir'de çeşitli suçlardan 3 yıldır aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, sosyal medyada sahte isimle paylaşımlarını tespit eden polis tarafından yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan 3 yıldır aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi, sosyal medyada sahte isimle paylaşımlarını tespit eden polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, tehdit, hakaret, yaralama ve hırsızlık suçlarından hakkında 14 aranma kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E.K'nin (22) yerini belirledi.

Kaçma ihtimaline karşı ikamet ettiği bina çevresinde tedbir alan polis, firari D.E.K'yi evinde yakaladı.

Polisin, 3 yıldır aranan firarinin saklandığı yeri, sahte isimle açtığı sosyal medya hesabındaki paylaşımları aracılığıyla belirlediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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