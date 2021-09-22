İzmir'de '3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi' düzenlenecek - Haberler
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İzmir'de "3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi" düzenlenecek

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Sağlık
İzmir'de

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi düzenlenecek.

İZMİR (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi tarafından 3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi düzenlenecek.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 23 - 25 Eylül tarihleri arasında farklı ülkelerden çocuk doktorlarının katılımıyla İzmir'de yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kongre Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, kongrede konusunda uzman doktorların katılımıyla güncel bilgileri paylaşma ve tartışma fırsatının bulunacağını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi olarak 73 yıldır çocukların sağlığına kavuşturulması için çalıştıklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Güçlü kemikler, sağlıklı çocuklar' temasıyla düzenlediğimiz kongremizi uluslararası boyutta gerçekleştireceğiz. Uluslararası alanda tanınmış hekimlerin katılımıyla zenginleşecek olan kongremizin bilimsel programında, çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri ve çocuk hemşirelerine yönelik toplam altı kurs ve pediatri alanında güncel gelişmeler, aşılar, beslenme, mekanik ventilasyon desteği gibi çocuk sağlığını ilgilendiren temel konular ele alınıp tartışılacak. Üç gün boyunca güzel İzmir'imizde başarılı bir kongreye ev sahipliği yapacağız."

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de '3. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi' düzenlenecek - Haberler
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